Juan Pablo VojvodaDivulgação / Fortaleza

Publicado 18/08/2021 17:00

Rio - Roger Machado vem sendo a cada dia mais pressionado pelos torcedores do Fluminense. Tanto que na véspera da partida mais importante do ano (o Tricolor enfrenta o Barcelona pelas quartas de final na Libertadores nesta quinta-feira), os tricolores iniciaram uma campanha pela contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Atual comandante do Fortaleza, o argentino vem fazendo um trabalho bastante elogiado pelos torcedores e também pela imprensa esportiva. Atualmente o clube cearense está na terceira colocação do Brasileiro e vem apresentando um grande futebol.



Apesar do desejo dos torcedores do Fluminense, Juan Pablo Vojvoda rejeitou recentemente uma sondagem do Racing, da Argentina, e afirmou que está completamente focado em seu trabalho no Fortaleza.

Vem treinar time grande #VojvodaNoFlu — Matheus (@matheus_97s) August 18, 2021

Vem pra time grande e com elenco bom #VojvodaNoFlu — adepto ao Fluminensismo (@nensekkkflu) August 18, 2021

#VojvodaNoFlu, só o salário do ganso paga a folha salarial toda desse time minúsculo, vojvoda deve ganhar 10k nesse time falido, oferece o salário do Roger q ele vem amanhã. — Fred Sincero (@FredsincerovV) August 18, 2021