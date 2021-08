Fluminense voltará a jogar no Maracanã - Daniel Castelo Branco

Fluminense voltará a jogar no MaracanãDaniel Castelo Branco

Publicado 18/08/2021 13:48

Não é apenas a Copa do Brasil que teve mudança no calendário do Fluminense. A CBF anunciou nesta quarta-feira as novas datas e horários dos confrontos contra Bahia e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.



Inicialmente marcado para o domingo 29 de agosto, o duelo contra o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão, agora acontecerá na segunda-feira, dia 30, às 19h no Maracanã.



Já a partida contra o Juventude, válida pela 14ª rodada e que foi adiada, será em 2 de setembro, uma quinta-feira, às 19h, também no Maracanã. A data ficou livre com o adiamento do duelo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no Mineirão, que passou para 16 de setembro, às 21h30.