Roger Machado, técnico do FluminenseLucas Mercon

Publicado 16/08/2021 09:45

Rio - O Fluminense foi ao Rio Grande do Sul e perdeu pela quarta vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. O placar de 4 a 2, concretizado nos últimos minutos da partida, puniu falhas defensivas que aconteceram durante todo o jogo e deixaram o clima ainda pior nas Laranjeiras. Apesar da nova derrota pelo Brasileirão, o técnico Roger Machado não enxergou uma atuação ruim do Tricolor no Beira-Rio.



Para o comandante do Flu, o resultado não reflete 100% do que foi o jogo, já que até os 48 minutos do segundo tempo a partida estava empatada em 2 a 2.

"Não concordo completamente que fizemos um mau jogo. O jogo foi decidido nos momentos finais. O resultado não demonstra o que foi a totalidade do jogo. Temos de reunir energias e confiança. O que temos de característica é a competitividade, jogadores que quando estão no melhor momento decidam a nosso favor. Vamos fazer o jogo da vida, porque vale classificação para a semifinal da Libertadores. Dentro dessa maratona de jogos com três competições simultâneas, não é explicação, mas encontramos justificativa no grande volume de jogos que jogamos e jogos decisivos a cada quarta e domingo. Reunir as energias e trabalhar para quinta-feira estarmos bem emocionalmente para entrar nessa decisão", disse Roger.

Na próxima quinta, o Tricolor das Laranjeiras decide sua vida na Libertadores. Após o empate por 2 a 2 no primeiro jogo, o clube carioca visita o Barcelona, em Guayaquil, pela volta das quartas de final do torneio continental. Uma vitória simples garante a equipe de Roger na próxima fase. Um empate só classificará o Fluminense de maneira direta caso seja pelo placar de 3 a 3 para cima.