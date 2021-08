Rio de Janeiro - 31/07/2021 - Maracanã..Fluminense enfrenta o Criciúma esta tarde no Maracanã pelo jogo da volta das oitavas de finais da Copa do Brasil 2021..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 14/08/2021 15:00 | Atualizado 14/08/2021 15:00

Rio - O Fluminense se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após superar o Criciúma, mas a premiação pelo feito foi esta penhorada. A decisão foi tomada pela juíza Lila Carolina Mota Pessoa Igreja Lopes, da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1) e bloqueia R$ 2.910.143,68 do Tricolor. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

O processo que levou a penhora da premiação foi iniciado pelo ex-jogador Thiago Gosling, que passou pelas Laranjeiras entre 2005 e 2006. O zagueiro teve passagem apagada, principalmente por uma lesão que o deixou fora de ação por quase um ano.