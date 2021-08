Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 13/08/2021 17:00

Rio - O Fluminense teve uma notícia negativa envolvendo as suas finanças nesta sexta-feira. A Justiça determinou a penhora da quantia de R$ 3.926.499,87 que o clube tem a receber por direitos de transmissão junto ao Grupo Globo. O valor deverá ser utilizado para pagar a empresa que intermediou a negociação do meia Gerson, revelado pelo Tricolor, para a Roma em 2015. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Publicidade

A decisão cabe recurso. De acordo com o site, o pedido de penhora aconteceu após o Fluminense descumprir acordo anteriormente firmado com a empresa. O clube chegou a propor um novo acordo, o que acabou sendo negado. A ação na Justiça tramita na Justiça desde 2018. Originalmente, a cobrança era de R$ 1.996.155,15, que com as repactuações, atualizações e correções, chegou atualmente a quase R$ 4 milhões.



Revelado pelo Fluminense, Gerson atuou pela Roma e pela Fiorentina, na Itália, antes de chegar ao Flamengo em 2019. Ele fez parte do time campeão da Libertadores e duas vezes do Brasileiro pelo Rubro-Negro. Acabou negociado recentemente com o Olympique de Marselha, da França.