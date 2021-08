Jhon Arias - Foto: Reprodução

Jhon AriasFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2021 14:32

Rio - O colombiano Jhon Arias, novo reforço do Fluminense chega para ser mais uma peça no meio-campo da equipe comandada por Roger Machado. Por se tratar de uma peça "de valor" no mercado do futebol Sul-americano, os questionamentos sobre o valor pago pelo Tricolor não demoraram a aparecer. De acordo com apuração do site "GE", o clube das Laranjeiras irá desembolsar 600 mil dólares (aproximadamente R$ 3,1 milhões na cotação atual) para contar com o jogador.

Confirmado ainda nos últimos dias por Harold Rivera, técnico do Santa Fé, Arias é aguardado no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo até o fim de 2025.

Já que o ex-clube do meia não avançou à fase final da Libertadores, Arias está liberado para ser inscrito pelo Fluminense nas semifinais, caso o clube carioca consiga a classificação contra o Barcelona-EQU, fora de casa, após empatar o primeiro jogo por 2 a 2, no Maracanã.