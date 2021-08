Rio de Janeiro - 12/08/2021 - Maracanã..Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil esta noite no Maracanã pelo jogo da ida das quartas de finais da Libertadores 2021..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon

Publicado 12/08/2021 23:29

O Fluminense e o Barcelona de Guayaquil esquentaram a noite carioca fria e chuvosa no Maracanã. O Tricolor jogou melhor e, mesmo com um a mais em pouco mais de 20 minutos, ficou apenas no empate e por pouco não saiu de campo derrotado. O time de Roger Machado saiu na frente, com Gabriel Teixeira, na etapa inicial, tomou a virada no segundo tempo, com a colaboração de Marcos Felipe, e conseguiu igualar o marcador no último minuto de duelo, com Fred, de pênalti.

O primeiro tempo foi muito equilibrado e com poucas oportunidades para os dois lados no Maracanã. O Fluminense foi mais eficiente, aproveitou que o setor defensivo do Barcelona de Guayaquil não estava organizado e conseguiu sair para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0.

O primeiro lance de perigo na etapa inicial aconteceu após a saída de bola. Luiz Henrique avançou pelo lado direito, driblou Molina e sofreu a falta perto do bico da área pelo lado direito. O lance ocasionou em cartão amarelo para o jogador equatoriano. Depois, a partida ficou equilibrada. Barcelona manteve mais a posse de bola (52%), mas o Fluminense possuiu mais presença ofensiva e assustava mais.

Aos 25 minutos, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Cazares cobrou a falta na área. O goleiro Burrai se chocou com Riveros pelo alto e a bola sobrou para Gabriel Teixeira, que só teve o trabalho de mandar para as redes. O árbitro de vídeo até verificou se teve falta no lance, mas o gol foi confirmado.

O Barcelona até ensaiou um empate, aos 33 minutos, mas o VAR, de maneira correta anulou o gol dos equatorianos. Após cobrança de falta na área de Díaz, Piñatares ficou com a bola de frente para Marcos Felipe e tocou para Mastriani mandar para a rede, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Esse lance foi a primeira finalização dos visitantes na partida.

Depois, o primeiro tempo deu uma esfriada e o jogo ficou pior do que já estava. O Fluminense, com vantagem no placar, apenas administrou a partida. O Barcelona, com pouca vontade, não ameaçava e nem levava perigo à meta tricolor.

Na segunda etapa, o Fluminense começou com tudo. E, logo aos dois minutos, Yago Felipe cruzou na área pelo lado direito, Gabriel Teixeira não conseguiu cabecear e a bola sobrou para Egídio, que chegou chutando de primeira e mandou por cima do gol. O Tricolor manteve a postura ofensiva e quase ampliou, aos seis minutos, em contra-ataque, com Cazares, que lançou Gabriel Teixeira na área. O camisa 39 rolou para Fred, que não conseguiu finalizar a tempo e desperdiçou grande chance.

Aos 23, o Barcelona empatou o jogou após uma falha bisonha de Marcos Felipe. Depois de cruzamento de Martínez pelo lado esquerdo, Adonis Preciado subiu mais que a defesa tricolor e cabeceou. O goleiro da equipe carioca foi na bola, tentou espalmar, mas não conseguiu fazer a defesa, protagonizando um lance bizarro no Maracanã. Detalhe: além da bobeada do camisa 1, a jogada começou num passe errado do Luccas Claro.

O jogo melhorou para o Fluminense aos 31 minutos. Emmanuel Martínez recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Samuel Xavier e foi expulso, deixando a equipe equatoriana com um a menos. Porém, a situação, que parecia melhorar para a equipe de Roger Machado, piorou. Aos 39, Nino derrubou Garcés na área, e a arbitragem marcou a penalidade máxima. O meia Cortez pediu para bater e converteu, colocando os visitantes na frente.

Mas a emoção que não teve no primeiro tempo sobrou na etapa final. Aos 46 minutos, Abel Hernández foi derrubado por Castillo na área, e a arbitragem marcou pênalti. O ídolo Fred pegou a bola para bater e empatou o jogo nos instantes finais. Em seguida, o árbitro apitou o fim de jogo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (19) no Estádio Monumental de Barcelona, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília). Um empate sem gols ou 1 a 1 dá classificação ao time equatoriana. O Fluminense precisa de uma simples vitória para chegar à semifinal da Libertadores.

