Mosaico do Fluminense para partida contra o Barcelona-EQUReprodução

Publicado 11/08/2021 20:44

Rio - Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o Barcelona de Guayaquil pelas quartas de final da Libertadores, às 21h30, no Maracanã. Em preparação para o jogo, a diretoria do clube fez um mosaico em homenagem à camisa de 1908, reeditada em 1966, 1969 e 2009, ano em que surgiu o apelido de 'Time de Guerreiros'.

Após a confusão entre torcedores no Maracanã durante montagem do mosaico para o jogo contra o Criciúma, o clube suspendeu a logística de materiais das torcidas em partidas no Maracanã. Ainda sem informações sobre o retorno dos tricolores, o Fluminense segue realizando as próprias montagens por tempo indeterminado.