Miguel, do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 11/08/2021 14:33

Rio - Livre no mercado após conseguir rescisão com o Fluminense na Justiça, Miguel tem tudo para atuar no futebol paulista. Segundo o site "Netflu", o Santos é o favorito para contratar o meio-campista de 18 anos.

Segundo o site, o principal trunfo do Peixe na negociação é Fernando Diniz. A chegada de Miguel é um desejo do treinador, que trabalhou com ele no Fluminense. O atleta vê com bons olhos a chance de voltar a trabalhar com Diniz e atuar no Santos, já que combina com seu estilo de jogo.

Diante da rescisão com o Fluminense, os representantes de Miguel começarão a comunicar as condições do negócio aos clubes interessados.