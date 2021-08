Pedro Henrique saiu do hospital ao som do hino do Fluminense - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 15:59

Homenageado por Fred após o gol na vitória sobre o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o garoto Pedro Henrique deixou o hospital nesta terça-feira com a camisa do Fluminense e ao som do hino. Aos 15 anos, ele sofre de esclerodermia, uma doença rara que não tem cura e provoca o enrijecimento de tecidos, da pele a órgãos internos.

O menino seguirá o tratamento em casa após quase três meses. Pedro Henrique foi internado por conta de uma fibrose nos pulmões. O Fluminense publicou o vídeo nas redes sociais e os torcedores tem se mobilizado para contribuir financeiramente para o tratamento.

No gol marcado de pênalti sobre o Cerro, que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores, Fred correu para a câmera e falou: - Pedro Henrique, para você! Eu vi seu vídeo. Nós estamos orando, eu, minha família e todo mundo do Fluzão. Força, você vai sair dessa! Além de Fred, outros jogadores também enviaram mensagens e Pedro foi convidado a conhecer o CT Carlos Castilho.

