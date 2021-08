Escola municipal de Duque de Caxias ganha ônibus escolar - Divulgação

Escola municipal de Duque de Caxias ganha ônibus escolarDivulgação

Publicado 09/08/2021 13:28

Duque de Caxias - A volta às aulas começou de maneira ainda mais especial para os alunos do CIEP Municipalizado 328-Marie Curie. A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias entregou mais um ônibus escolar à unidade a fim de atender as necessidades dos estudantes. O veículo faz parte da frota que foi adquirida por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).



Para a subsecretária Pedagógica, profª Myriam Medeiros, ao garantir o acesso para todos os alunos à educação, por meio do transporte escolar, a secretaria assegura também sua permanência na escola e a continuidade do aprendizado desses estudantes.

“Nosso objetivo é proporcionar o que há de melhor para todos”, destacou.

Publicidade

Escola municipal de Duque de Caxias ganha ônibus escolar Divulgação



Feliz com a mais nova aquisição, a diretora da unidade, Rosa Paula Cunha, que está no cargo desde 2017, conta que, embora a unidade tenha dois micro-ônibus e uma van para atender alunos com deficiência, os veículos não estavam sendo suficientes, já que muitos estudantes moram distante. Feliz com a mais nova aquisição, a diretora da unidade, Rosa Paula Cunha, que está no cargo desde 2017, conta que, embora a unidade tenha dois micro-ônibus e uma van para atender, os veículos não estavam sendo suficientes, já que muitos estudantes moram distante.

“Esses transportes tinham que fazer duas, três viagens por dia para atender a demanda. A nossa escola está localizada numa área mais isolada, onde o ponto de ônibus mais próximo fica a 1km, por isso a chegada desse novo veículo era tão urgente. Só tenho a agradecer”, disse a gestora.



Segundo a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, o veículo atende critérios de acessibilidade.

Publicidade

“Estou muito feliz com esta nova aquisição para a escola. O ônibus entregue faz parte da frota dos 25 que foram adquiridos por meio do FNDE. Eles contam com dispositivo de acessibilidade do tipo poltrona móvel com o objetivo de assegurar o embarque e o desembarque dos estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida. Além disso, possuem cinto de segurança em todos os assentos, tacógrafo eletrônico, limitador de velocidade e GPS para garantir uma melhor segurança aos alunos”, declarou a secretária de Educação.