Caxias vacina jovens de 22 a 24 anos neste sábado contra Covid | Duque de Caxias | O Dia

44,3 milhões já estão com a imunização completa contra o coronavírus - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/08/2021 07:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (07/08) vacinação com a primeira dose para quem tem entre 22 e 24 anos. É obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com foto e CPF.

A vacinação para pedestres acontece, a partir das 8 horas, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS Alayde Cunha (Copacabana)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS Sarapuí

- ESF Parque Esperança

- ESF Parque Felicidade



Segunda Dose Astrazeneca antecipada

A Secretaria Municipal de Saúde promove também neste sábado (07) vacinação com a segunda dose antecipada de Astrazeneca para quem recebeu a primeira dose em data anterior a 04/06. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A segunda dose de Astrazeneca antecipada acontece, das 8h às 12 horas, nos seguintes locais: - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna