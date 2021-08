Vacinação contra raiva animal em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/08/2021 10:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, segue com a vacinação antirrábica para cães e gatos no município. Nesta segunda-feira, 9, na terça-feira, 10, e na sexta-feira, 13, a vacinação acontece nos bairros Vila Operária, Periquito e Covanca. Veja a programação e os endereços dos pontos de vacinação antirrábica, que acontece sempre das 9h às 12h:



* Segunda-Feira, 09/08

Praça José de Jesus (Ao lado da UBS da Vila Operária) - Vila Operária

* Terca-Feira, 10/08

Praça do Periquito (Rua Raimundo Corrêa) - Periquito

* Sexta-Feira, 13/08

Calçadão da Covanca (próximo E.E. municipalizada Oswaldo Cruz - Covanca

A campanha, que conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, já imunizou mais de 20 mil cães e gatos nos quatro distritos, desde o início da campanha, em maio de 2021.