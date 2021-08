Técnico Roger Machado está satisfeito com o desempenho do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/08/2021 09:59

Rio - Após a terceira derrota consecutiva do Fluminense no Brasileiro, a situação de Roger Machado deixou de ser cômoda no clube carioca. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria começou a avaliar a possibilidade de demitir o técnico em caso de insucesso do clube carioca na Libertadores e na Copa do Brasil.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a diretoria do Fluminense se reuniu na última segunda-feira para abordar o atual momento da equipe na temporada. O rendimento do time comandado por Roger Machado vem caindo bastante e o time não apresenta reação.



O Fluminense está a três pontos da zona de rebaixamento no Brasileiro, mas as classificações na Copa do Brasil e na Libertadores ainda sustentam o técnico. O Tricolor está nas quartas de final em ambos os campeonatos e vai encarar o Atlético-MG, na competição nacional, e o Barcelona, de Guayaquil, no torneio sul-americano.