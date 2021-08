Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Publicado 11/08/2021 10:53

Rio - O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Barcelona-EQU, adversário da vez, vem de cinco vitórias consecutivas. Sabendo da dificuldade do duelo, Fred, ídolo e artilheiro do Tricolor, acredita que a equipe fará um grande jogo para largar em vantagem no confronto.

"Tenho certeza que faremos um grande jogo na quinta, vamos para dentro dos caras, vamos dar a nossa vida. No que depender da gente, vamos sair vitoriosos e com uma vantagem boa. (…) Esse jogo vai ser o mais difícil nosso. O Barcelona é um time que compete, não abre mão de jogar. Nessas duas finais que teremos, esse jogo em casa vai ser primordial para dar um passo para a semifinal", disse o camisa 9 em entrevista ao canal oficial da Conmebol.

O Fluminense, por sua vez, vive um momento de irregularidade na temporada, situação que colocou em cheque o trabalho do técnico Roger Machado. Apesar da má fase, Fred garantiu que o elenco segue "fechado" com a confiança passando de jogador para jogador.

"Nosso ambiente é muito exposto por causa da mídia, as redes sociais. Então qualquer palavra pode desestabilizar o grupo. Mas a gente tem que ter essa proteção internamente, um dando confiança para o outro, ajudando o outro, um levantando o outro. Acho importante esses gestos, por exemplo, quando eu fico muito tempo sem fazer gol e vejo a preocupação da molecada em querer me dar passe. O Gidão (Egídio), que gosta de atacar muito e dá muitas assistências, precisa disso para pegar confiança também", comentou o ídolo do Fluminense.

O Tricolor vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. No meio disso, as classificações contra Criciúma, pela Copa do Brasil, e Cerro Porteño, pela Libertadores, seguem dando esperança por dias melhores e a recuperação na temporada.