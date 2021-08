Coxinha da Duquesa foi eleita melhor do Rio - Divulgação

Publicado 10/08/2021 12:49

Duque de Caxias - A melhor coxinha do Rio de Janeiro é de Duque de Caxias. Pelo menos é isso que aponta o perfil "Onde comer no Rio" no Instagram. A página, que reúne mais de 200 mil seguidores, analisou diversos estabelecimentos da Região Metropolitana e enlencou os 15 melhores. Quem ficou no topo foi a Duquesa Confeitaria, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Caxias.

"Ficamos muito felizes quando vimos a publicação. Podem ter certeza que nosso produto é preparado com muito carinho. O segredo do sucesso é esse", afirma Diógenes Dalvi, o Zinho, gerente da Duquesa.

A coxinha em questão pesa exatamente 1kg e custa R$ 24,90 - a confeitaria também vende o salgado na versão de 350 gramas.

A Duquesa abre diariamente, a partir das 6h30. A confeitaria fica na Rua Sebastião de Carvalho, 322. Mais informações em 3777-7000.