Caxias vai receber R$ 36 milhões para investimentos em saúde | Duque de Caxias | O Dia

Governador Cláudio Castro e secretário de Fazenda tentarão pedir adesão ao RRF esta semana - Reprodução/Twitter

Publicado 10/08/2021 09:52

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro entrega, nesta terça-feira (10/08), em Duque de Caxias, cheques do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana. Serão cerca de R$ 36 milhões de investimento ao ano para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. O valor vai ajudar no atendimento à saúde de todos os moradores das duas cidades.



O programa é destinado à melhoria da qualidade do atendimento regional dos hospitais de média e alta complexidade do SUS. Abrange os hospitais de referência da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana II, que poderão aderir ao programa desde que atendam alguns requisitos, como receber pacientes de outros municípios.

Veja a programação da visita do governador em Caxias:

O governador também seguirá para o terceiro distrito, no bairro da Taquara, onde fará uma visita às obras da Avenida Automóvel Clube. Na região, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está concluindo o recapeamento asfáltico de vários trechos, como parte do programa de reurbanização dos bairros. Após, será a vez de Imbariê, ainda no terceiro distrito, onde a administração municipal, em parceria com o Governo do Estado, vai inaugurar um campo de futebol no bairro Santa Rosa.



Por fim, o prefeito e o governador visitarão as obras de drenagem e pavimentação do Jardim da Paz, no bairro São Bento (2º distrito). No local, a Prefeitura vai beneficiar a população com obras de drenagem e pavimentação em mais de 40 ruas que também receberão nova iluminação pública. Além disso, também está sendo limpo o Canal São Bento, com cerca de dois quilômetros de extensão, que deságua nos rios Sarapuí e Iguaçu.