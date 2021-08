Jhon Arias comemora gol pelo Santa Fe - Foto: Reprodução

Publicado 11/08/2021 12:14

Rio - O próximo reforço do Fluminense foi revelado pelo treinador do Santa Fé, Harold Rivera. Em entrevista ao canal colombiano "Win Sports", o técnico revelou que Jhon Arias vai assinar com o tricolor e já tem até viagem marcada para o Brasil.

"Jhon Arias viaja para o Brasil nesta sexta-feira para se juntar ao Fluminense", revelou Rivera.



O jogador vai viajar para o Rio de Janeiro após fazer parte do período de treinos com a seleção colombiana. De acordo com informações do site "ge.com", o meia de 23 anos assinará com o Tricolor até 2022. O clube das Laranjeiras vai adquirir partes dos direitos do jogador, mas os valores ainda não foram divulgados.