Cazares retorna á equipe titular na vaga de Nenê para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, pela LibertadoresFoto: Lucas Merçon/FluminenseFC

Publicado 11/08/2021 18:21

Rio - Antes do confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Libertadores, o técnico Roger Machado decide barrar o meia-atacante Nenê para dar a vaga ao meia equatoriano Cazares. Além dele, o zagueiro Nino retorna para a equipe titular no lugar de Manoel. A informação é do portal "UOL".

Diante das más atuações nas últimas partidas, Nenê viu o seu desempenho cair após ser artilheiro do Tricolor, na última temporada, com 20 gols. Com falta de mobilidade no meio-campo, Roger decide barrar o jogador de 40 anos e torce pelo retorno do ponta-direita Caio Paulista, que está com lesão muscular na coxa.

Para o confronto desta quinta-feira (12), Roger terá o retorno dos atacantes Luiz Henrique e Gabriel Teixeira, que não enfrentaram o América-MG, na derrota por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Além deles, o zagueiro Nino está de volta à equipe titular, no lugar de Manoel, após conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira.