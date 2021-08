Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Reprodução

Estádio Monumental Isidro Romero CarboReprodução

Publicado 12/08/2021 11:30

Equador - A partida de volta entre Fluminense e Barcelona, de Guayaquil, que acontecerá na próxima semana no Equador não deverá ter público. De acordo com informações do jornal local "El Telégrafo", as autoridades locais não autorizaram que o clube equatoriano obtenha público para o confronto válido pela Libertadores.

Publicidade

A cidade de Guayaquil passa por um momento bem delicado devido a pandemia da Covid-19. O Barcelona teria feito o pedido para liberação de 15% do público no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Porém, as autoridades não aceitaram.



Para o jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense também tentou a liberação por meio de um ofício enviado à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas que também foi rechaçado. Com isso, os dois jogos deverão acontecer sem a presença de público.