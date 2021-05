"Estou dando mau exemplo", diz Bolsonaro sem máscara no Equador Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 25/05/2021 08:40 | Atualizado 25/05/2021 08:49

Rio - Durante sua passagem pela Base Aérea do Equador na última segunda-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse estar "dando mau exemplo" por não usar máscara de proteção contra o novo coronavírus. O comentário foi feito após ele perceber que todos a sua volta, funcionários brasileiros e equatorianos, estavam usando o equipamento.

"Estou dando mau exemplo aqui", diz Bolsonaro ao ser advertido no Equador. Engraçado que fazer aglomerações sem máscara no próprio país - com risco de espalhar uma nova cepa - não é mau exemplo, né presidente? pic.twitter.com/iA00uNBnrk — BRASIL CONSCIENTE (@BrasConsciente) May 25, 2021

No mesmo dia, Bolsonaro compareceu à posse do novo presidente do Equador, o conservador Guillermo Lasso. Na ocasião, ele usava uma máscara de modelo PFF2, com maior proteção contra o vírus. O presidente do Brasil foi ao Equador no último domingo, 23, após participar de um ato no Rio de Janeiro com centenas de apoiadores aglomerando e sem usar máscara.