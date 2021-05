Brasil

CPI da Covid: Análise da Coronavac pela Anvisa foi a 'mais rigorosa' entre vacinas, diz Covas

Segundo o diretor do Butantan, todos os dados necessários para aprovação do imunizante foram entregues à agência sanitária brasileira, que aprovou o uso do imunizante do País

Publicado 27/05/2021 14:33 | Atualizado há 15 minutos