Luiz Henrique - Lucas Mercon / Fluminense

Luiz HenriqueLucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/08/2021 17:20

Rio - Promessa da base do Fluminense, Luiz Henrique já conheceu em um ano como profissional a cobrança que é defender um clube grande. Após um bom começo na última temporada, o jovem mostrou a oscilação normal e acabou perdendo a vaga de titular com Roger Machado. Porém, nos últimos jogos vem voltando a render da maneira como os torcedores esperam. Apesar de admitir ter como sonho atuar no futebol europeu, o jovem disse que deseja fazer história pelo clube carioca.

Publicidade

"Eu queria jogar no Barcelona, né?! Mas o Messi saiu, agora quero jogar no PSG (risos)" Agora não, mas se Deus quiser, vou jogar na Europa um dia. Hoje, meu sonho é ser ídolo do Fluminense, dar alegria para a torcida", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Além de citar o argentino como inspiração, Luiz Henrique tem um carinho especial em relação a um atleta que faz parte do elenco tricolor. O vovô Nenê, de 40 anos, é um espelho para o jovem que tem a metade da idade do meia tricolor.

Publicidade

"Me enxergo (no futuro) um jogador realizado, com boa saúde e boa cabeça para manter o foco. Quero estar igual ao Nenê, com 40 anos, jogando futebol (...) A gente brinca muito, chama de velhinho, de vovô. Ele fica louco (risos), mas é brincadeira, e ele gosta muito da resenha também. O Nenê ensina muito e passa muita confiança para nós, sempre fala para gente fazer o que a sabe fazer, o que sabe jogar", disse.