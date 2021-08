Luiz Henrique - Lucas Mercon/Fluminense

Luiz HenriqueLucas Mercon/Fluminense

Publicado 12/08/2021 15:46

Rio - Obsessão nas Laranjeiras desde a frustração de 2008, a Libertadores da América é um desejo de todo o povo torcedor do Fluminense. O jovem Luiz Henrique, cria da base Tricolor, ressaltou em entrevista ao site "ge.globo" o quanto almeja a conquista da taça e destacou o trabalho da equipe de Roger Machado para levantar o inédito caneco.

"Libertadores é um campeonato muito difícil, nós sabemos a dificuldade da competição, mas o time está trabalhando muito, dando o máximo na Libertadores. Se Deus quiser, vamos chegar até a final, ser campeões e trazer essa taça para o Fluminense, que merece muito", disse o atacante do Fluminense.

Publicidade

Luiz Henrique é um dos jovens do Flu que vêm se destacando nas últimas partidas. Ao lado de Martinelli, Calegari, Gabriel Teixeira e muitos outros, os "Moleques de Xerém" formam o esqueleto da equipe comandada pro Roger Machado.

"Eles me ajudaram muito. O Martinelli, o Calegari... Me ajudaram também dentro de campo para me soltar, fazer o que sei fazer. Agora, já estou tranquilo, até para entrar dentro de campo eu já fico mais tranquilo. (...) O Gabriel Teixeira, faço parceria de quarto com ele quando tem jogo. É meu parceiro, o mais chegado, que eu mais converso. Jogar com gente que eu já conheço, que eu já jogava na base, fica mais tranquilo dentro de campo também", disse Luiz.



Publicidade

Nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, o Fluminense abre a série de quartas de final contra o Barcelona-EQU.