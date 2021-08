Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/08/2021 20:28

O Fluminense está escalado para pegar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. O técnico Roger Machado fez mudanças em relação ao time que perdeu para o América-MG, mas a base da escalação já é a conhecida pelos tricolores.

Ainda sem Caio Paulista, machucado, Luiz Henrique ficou com a vaga depois de se livrar de um desconforto muscular na coxa direita. Recuperado de virose, Gabriel Teixeira também retornou, e Nino, que estava nas Olimpíadas, retomou a dupla de zaga com Luccas Claro. A principal novidade é a entrada de Cazares no lugar de Nenê, que ficará no banco de reservas.

O Fluminense vai a campo com Marcos Felipe; Samuel, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.