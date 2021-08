Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O Fluminense ficou em situação delicada na Libertadores após o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Com o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Tricolor terá que buscar a vitória no Equador para eliminar o Barcelona. Apesar do resultado, Roger Machado mantém a esperança na classificação.

"Tem outros eventos nos jogos na Libertadores (que servem de exemplo). Tivemos pelo menos três vitórias na fase de grupos e nas oitavas. Nossa vida é vencer. Obviamente que o resultado que gostaríamos era ter levado uma vantagem, até porque pela atuação que tivemos demonstramos consistência e futebol para merecer um placar que nos desse uma condição diferente do empate. Mas a vitória simples nos dará a classificação para a próxima fase. E tenho certeza que vamos trazer essa classificação", afirmou.

Ao avaliar a atuação da sua equipe, o técnico afirmou que o Fluminense teve controle da partida, mas acabou sofrendo os gols em momentos específicos de deslizes no jogo.



"Foi um bom jogo. Fizemos um bom jogo, equilibrado. Nos desequilibramos nos dois momentos: na penalidade e em uma saída de bola que proporcionou o primeiro gol, mas estivemos sempre vivos na partida. Isso é bem importante. Não tivemos queda de rendimento substancial que justificassem os dois gols do adversário. Foram dois lances pontuais: uma penalidade e um equívoco na saída. O adversário criou muito pouco durante a partida inteira, controlamos a maior parte do jogo. Estivemos dentro da partida o tempo inteiro", disse.