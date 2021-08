Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/08/2021 15:20

Rio - Após o empate contra o Barcelona, de Guayaquil, no Maracanã, o Fluminense precisará buscar o resultado positivo no Equador para se classificar. De olho no jogo de volta para a Libertadores, o Tricolor aposta na recuperação de Caio Paulista para o confronto da próxima quinta-feira. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com um estiramento de grau três na coxa direita, o atacante, de 23 anos, não atua desde o último dia 24 quando enfrentou o Palmeiras, pelo Brasileirão. O jogador é considerado peça chave no esquema de Roger Machado e após a sua saída, o Fluminense caiu bastante de rendimento.



Caio Paulista está em fase final de recuperação. Ele postou uma foto recentemente em seu perfil oficial no Instagram, mostrando o tratamento no CT do Fluminense. Após o empate contra o Barcelona, Roger Machado falou sobre a possibilidade de voltar a contar com o jogador na partida decisiva da Libertadores.

O atacante, de 23 anos, chegou ao Fluminense no ano passado. Muito contestado pelos torcedores durante o trabalho de Odair Hellmann e Marcão, Caio Paulista evoluiu bastante sob o comando de Roger Machado e se tornou titular do Tricolor durante a disputa da atual temporada.