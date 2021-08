Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/08/2021 22:28 | Atualizado 15/08/2021 22:29

Em uma partida com grandes emoções no Beira-Rio, Fluminense perdeu para o Internacional no último minuto de jogo. O Colorado saiu na frente, mas sofreu o empate. Na segunda etapa, o Inter voltou a ficar na frente, porém viu o Tricolor empatar. Mas, nos últimos minutos, os donos da casa marcaram duas vezes e conseguiram a vitória dentro de casa. Edenilson, duas vezes, Yuri Alberto e Paolo Guerrero marcaram para os donos da casa. Para a equipe carioca, Yago Felipe e Nino.

O primeiro tempo foi animado entre Internacional e Fluminense e, logo no primeiro minuto, Moisés errou o passe, Abel recuperou e tentou o toque para Yago Felipe. A zaga colorada afastou, e o Tricolor ficou com o escanteio. Egídio fez a cobrança, e a defesa do Inter afastou novamente. Aos sete, os donos da casa abriram o placar. Após troca de passes, Cuesta lançou na área, Edenílson subiu mais do que a defesa e tocou de cabeça no canto do goleiro.



Publicidade

O Internacional não ficou satisfeito e foi para cima do Fluminense. Aos 20 minutos, o Colorado, por pouco, não ampliou. Yuri Alberto armou o contra-ataque, Patrick deu uma caneta em Martinelli, mas acabou sendo desarmado dentro da área. Na jogada seguinte, o Fluminense respondeu. Em cruzamento do lado esquerdo de Egídio, Luiz Henrique quase marcou. Moisés evitou o cabeceio do atacante tricolor.

O Fluminense começou a gostar do jogo e foi para cima do Internacional em busca do empate. E conseguiu aos 42 minutos. Após bela troca de passes, André encontrou o companheiro nas costas da defesa colorada. Yago só teve o trabalho de desviar de Daniel e estufar a rede.

Publicidade

Na segunda etapa, o Fluminense iniciou como terminou o primeiro tempo. Aos seis minutos, Ganso acertou um passe excelente para Egídio livre no lado esquerdo, mas o lateral tricolor acertou um defensor do Inter na tentativa do cruzamento e perdeu a boa oportunidade. Aos sete, mais uma chance do time de Roger Machado. Depois de cobrança de escanteio, Abel subiu para tocar de cabeça, mas Yuri Alberto apareceu como zagueiro e evitou o gol da virada dos cariocas.

Depois de não aproveitar as chances, o Fluminense acabou sofrendo o segundo. Moisés fez o cruzamento do lado esquerdo e Yuri Alberto apareceu no meio da defesa para fazer a finalização e mexer no placar. Aos 28, quase que o Colorado ampliou. Taison recebeu de Heitor e tabelou com Edenílson. O camisa 10 encontrou Yuri Alberto na área. O centroavante tinha Edenílson ao seu lado, mas tentou jogada individual e finalizou em cima de Luccas Claro, perdendo grande oportunidade.

Publicidade

Na reta final do segundo tempo, o Internacional recuou e optou por jogar no contra-ataque. A estratégia, pelo visto, não foi a escolha correta. Aos 38 minutos, Rodrigo Dourado afastou a bola. Egídio pegou o rebote e lançou novamente na área. O zagueiro apareceu livre e empatou o duelo.

Com o empate, o Fluminense tentou administrar o placar, mas foi em vão. Em dois minutos, o Internacional marcou duas vezes e venceu o jogo. Aos 47, Cuesta recebeu como se fosse ponta direita, driblou o marcador e cruzou na medida para o camisa 8 fazer. Aos 49, Inter aproveitou o contra-ataque. Paolo Guerrero recebeu de Palacios, avança e bateu cruzado na saída de Marcos Felipe, fechando o caixão Tricolor no Beira-Rio.

Publicidade

Com a derrota, o Fluminense manteve os 17 pontos e caiu para a 15ª posição na tabela do Brasileirão. Agora, o time de Roger Machado vira a chave. O próximo duelo é pela Libertadores, diante Barcelona de Guayaquil, na quinta-feira, fora de casa, em jogo que vale vaga na semifinal da competição. Na partida de ida, no Maracanã, foi 2 a 0. Ou seja, precisa vencer para se classificar.