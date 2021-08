Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Roger MachadoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/08/2021 13:14

Rio - O Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista de relacionados por Roger Machado para a partida deste domingo contra o Internacional no Brasileirão. A ausência mais sentida é do atacante Fred, que foi poupado pela comissão técnica do confronto.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida de logo mais, contra o Internacional. pic.twitter.com/KQnQoacC3M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 15, 2021

Publicidade

Além de Fred, a lista não conta com Gabriel Teixeira, lesionado e que deverá desfalcar o Fluminense na partida de quinta pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, e também com Caio Paulista, que se recupera de contusão. Nonato, que pertence ao Colorado, também ficou de fora. A novidade é o retorno de Bobadilla, que se recuperou de lesão, e volta a ser relacionado após mais de um mês.

Após três derrotas consecutivas, o Fluminens enfrenta o Internacional embalado pela goleada sobre o Flamengo, no Maracanã. O Tricolor busca uma vitória para se afastar do perigo do Z-4.