Roger Machado está pressionado no FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 15/08/2021 08:31

O Fluminense não tem tempo para lamentar o empate em casa com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e já volta a campo neste domingo (15) pressionado. Sem vencer e sem fazer gol no Campeonato Brasileiro há três jogos, o Tricolor enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 20h30, precisando pontuar para se afastar da zona de rebaixamento, que a cada rodada se aproxima mais.



Para voltar a vencer no Brasileiro, o Fluminense encara um adversário que neste início de competição não mostrou força em casa. Na verdade, o Internacional é o terceiro pior mandante, com apenas uma vitória em sete jogos. Uma boa chance para o Tricolor, que também não apresenta bom desempenho como visitante.

Na verdade, a equipe de Roger Machado conseguiu apenas duas vitórias em oito jogos longe de seus domínios, contra Flamengo, em São Paulo, e Sport, em Recife. Com apenas nove pontos, o aproveitamento de 37,5% contribui para a posição ruim na tabela.



Para mudar esse panorama, o pressionado técnico Roger Machado não deve contar com todos os titulares. Com partida decisiva na Libertadores quinta-feira, a tendência é que os titulares mais desgastados sejam poupados. "Gostaria de poder levar todos que estiverem nas melhores condições. Mas precisamos ver. Claro que o Brasileiro é importante e um resultado positivo também nos dá confiança para o jogo seguinte", disse o treinador.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Martinelli (Nonato), André (Yago) e Nenê; Lucca, Luiz Henrique (Kayky) e Abel Hernández.