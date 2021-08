Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/08/2021 18:30

Rio - O Fluminense fará na próxima quinta-feira aquele que pode ser considerado o "jogo do ano" contra o Barcelona, de Guayaquil, pela Libertadores. Neste sábado, os torcedores e o técnico Roger Machado receberam uma notícia ruim. Gabriel Teixeira sofreu uma lesão na coxa e não deverá ter condições de jogo no duelo pela competição sul-americana. Com isso, o Flu não poderá ter seu "time ideal" para buscar a classificação.

Publicidade

O Tricolor trabalha contra o tempo para ter o retorno de Caio Paulista, que não atua pelo Flu desde o último dia 24. O atacante, de 23 anos, também sofreu uma lesão muscular na mesma região, pode voltar ao time. Com isso, Roger Machado planejava ter em campo a "formação ideal" que derrotou o River Plate por 3 a 1, em Buenos Aires, naquele que foi o melhor jogo do clube carioca na temporada.



Com o empate por 2 a 2, a equipe de Roger Machado terá que vencer o Barcelona, no Equador, para se classificar. O empate por 0 a 0 ou 1 a 1 dá a vaga para os donos da casa. Caso o Fluminense empate, só conseguirá a classificação se fizer três ou mais gols.