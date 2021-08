Homem morre após confronto com policiais em Caxias - Divulgação

Publicado 13/08/2021 11:21

Duque de Caxias - Um homem morreu, na noite desta quinta-feira, 12, após confronto com policiais militares no bairro Barro Branco. Segundo informações, os agentes faziam uma ação para reprimir o roubo de cargas, quando se depararam com suspeitos armados. Houve confronto. Um deles foi ferido, e não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foi apreendida uma pistola, um rádio transmissor e diversos materiais entorpecentes.

O caso foi registrado na delegacia da região.