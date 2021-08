Torta de morango da Lecadô - Divulgação

Publicado 13/08/2021 10:59

Duque de Caxias - Com duas lojas em Caxias, a Lecadô está realizando o tradicional Festival do Morango, que acontece ao longo do mês de agosto. Os destaques da edição deste ano são as fatias das tortas Morango com Chantilly, Brigadeiro com Morango e Silvestre (R$ 10,90 cada), que misturam a fruta com chantilly, brigadeiro e baba de moça. A ideia é disponibilizar em todas as lojas da rede de franquias fatias generosas das tortas mais pedidas que tem a fruta da estação em destaque para que os clientes decidam qual a preferida.

Além da fatia, as lojas terão as tortas inteiras nos tamanhos baby especial (que serve 10 fatias) e premium (que serve 20 fatias). Para atender a demanda por tortas e doces com morango durante o festival, o Lecadô aumentou o volume de compras da fruta. Análises do comportamento dos clientes indicam que ao longo do ano 80% das vendas são de tortas de chocolate e 20% são de tortas de frutas. Na época do festival, o comportamento muda e a doceria chega a vender 50% de doces de morango e 50% de outros sabores.

"Com o início da safra do morango, podemos oferecer o cardápio completo com frutas mais doces e tenras”, comenta Agata Lago, Gerente de Marketing do Lecadô.

FESTIVAL DO MORANGO LECADÔ

Torta Morango com Chantilly: massa de baunilha, recheio e cobertura de chantilly e pedaços de morango.

Torta Brigadeiro com Morango: massa de chocolate com recheio de brigadeiro e pedaços de morango. Cobertura de brigadeiro de panela, morangos e raspas de chocolate ao leite.

Torta Silvestre: massa de baunilha com recheio de chantilly, baba de moça e morangos. Cobertura de morangos, chantilly e flocos de massa folhada.

PREÇOS: fatia (R$ 10,90), baby especial (R$ 59,90) e premium (R$ 94,90)



SERVIÇO: www.lecado.com.br

Encomendas: nas unidades físicas do Lecadô ou por WhatsApp (21) 96014-4111

Aceita: Cartões Visa, Master e Dinheiro. Não aceita cheque, nem ticket alimentação.

Lojas: confira todos os endereços e telefones no site



BAIXADA FLUMINENSE:

Caxias Shopping: T: (21) 4112-1479.

Calçadão de Caxias: T: (21) 3845-1427