Fundec ganha novo centro de ensino em CaxiasDivulgação

Publicado 12/08/2021 10:53

Duque de Caxias - A Fundec realizou a substituição da Unidade Móvel II, antes localizada na Praça do Galo, para um novo polo com estrutura fixa, agora instalada no bairro Pantanal. O centro de ensino vai oferecer os cursos de espanhol I, inglês I, inglês kids I, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal e recursos humanos, além de curso de auxiliar de logística.



Durante a abertura da nova unidade, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba, o presidente da Fundec, Jonas Santana, o vice-presidente, David Santana, a diretora de educação, Alcineia Oliveira, além do reverendo José Santana.

Celso do Alba disse que o propósito da substituição é transformar a vida das pessoas da região do Pantanal e adjacências, com a oferta de cursos de capacitação.

"A Prefeitura de Duque de Caxias, a Câmara de Vereadores e a Fundec trabalhando em conjunto tem como resultado a ampliação de políticas públicas de qualidade para os nossos munícipes, que precisam integrar rapidamente no mercado de trabalho, mas necessitam dessa qualificação que a Fundação vai oferecer", afirmou o vereador.



O presidente da Fundec, Jonas Santana, reforçou a importância de oferecer mais conforto aos alunos.

"O prefeito Washington Reis segue investindo na cidade. Temos recebido inúmeros recursos para Fundação, seja para melhoria da infraestrutura das nossas unidades, ou para ampliação de cursos e, consequentemente, vagas ofertadas", concluiu.