Estação de trem Duque de Caxias - Reprodução Google Maps

Publicado 10/08/2021 23:00

Duque de Caxias - Com o objetivo de ampliar o alcance da vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, levará nesta quarta-feira, 11, a campanha de vacinação para a Estação Duque de Caxias da SuperVia, localizada na área central do município. A ação, que acontece das 6h às 12h, vai contemplar com a primeira dose as pessoas com 20 anos ou mais e com a segunda dose os faltosos, aqueles que não compareceram às unidades de saúde para completar a imunização no prazo indicado na carteira de vacinação.

Além da Estação Duque de Caxias, a Prefeitura vai disponibilizar a primeira dose para quem tem 20 anos ou mais, em mais 15 pontos de vacinação espalhados nos quatro distritos, nesta quarta (11). A vacinação acontece para pedestres, a partir das 8h, nos seguintes locais: - Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Barro Branco - UBS Taquara - UBS Barão do Amapá - ESF Nova Campina - ESF Parada Morabi - ESF Pilar 3, 4 E 5 (Rua da Fortuna) - ESF Pilar 1 e 2 (Praça Wilma de Jesus) - ESF Parque Eldorado.

Para ser vacinado é obrigatória a apresentação de comprovante de residência (para primeira dose), carteira de vacinação (para segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto, para ambos os casos.

A Prefeitura está disponibilizando também o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.