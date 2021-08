Carga de cigarro recuperada em Caxias - Reprodução

Carga de cigarro recuperada em CaxiasReprodução

Publicado 10/08/2021 15:52

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM recuperaram uma carga de cigarros no bairro Nova Campinas, em Duque de Caxias, na manhã desta terça-feira, 10. De acordo com a polícia, um homem foi preso na ação.

A carga recuperada é avaliada em R$ 50 mil. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).