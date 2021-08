Maternidade de Santa Cruz da Serra faz evento sobre importância da amamentação - Divulgação

Publicado 10/08/2021 15:29

Duque de Caxias - A Maternidade de Santa Cruz da Serra promoveu, na última semana, uma atividade chamada de "Hora do Mamaço", reunindo mães de recém-nascidos da unidade e seus acompanhantes, para juntos receberem orientação sobre a importância e a melhor forma de amamentar os bebês. O principal objetivo é incentivar o aleitamento materno, mostrando os benefícios reais da nutrição natural.

A programação, organizada pela equipe de enfermagem da obstetrícia e comitê de aleitamento materno, incentivou a amamentação exclusiva até os 6 meses. Na oportunidade, a equipe realizou orientações sobre os sinais de "boa pega" da auréola mamária para facilitar a sucção do bebê e os cuidados que devem ser tomados durante a amamentação. O "Mamaço" teve como público-alvo as mães e acompanhantes de bebês recém-nascidos na unidade, tendo como objetivo mostrar a importância do aleitamento materno não só para a nutrição e saúde dos bebês, mas também para estimular o mais cedo possível o contato entre a mãe e o recém-nascido, fortalecendo os vínculos de amor e de contato corporal entre eles.



Jéssica Thiemy, 24 anos, mãe do recém-nascido Dante, participou da ação acompanhada da mãe, Angelita Lopes, que falou da sua emoção em participar ao lado da filha e do netinho nesta ação.

"Eu acho essa atividade importante e estou muito emocionada. Eu não tive esse incentivo e orientação quando tive a Jéssica, por isso estou achando tudo muito maravilhoso!", disse a emocionada vovó Angelita.



Para Jéssica, que é profissional de saúde, essas atividades são fundamentais para a saúde e boa convivência de mãe e filho.

"O Dante é meu segundo filho e vejo como fundamental essa orientação que estamos recebendo aqui. É importante que todas as mães possam ter acesso a essas informações. A maternidade de Santa Cruz da Serra está de parabéns", destacou Jéssica.



A coordenadora do Centro de Parto Normal, Vanice Gomes, falou sobre a importância de passar para as mães dos recém-nascidos e acompanhantes o valor do aleitamento materno para os bebês.

"A gente estimula o contato de mãe e filho, através contato pele a pele, desde o primeiro momento. Esse vínculo de amor deve ser criado desde a primeira hora de vida do bebê. As mães que não podem amamentar, seja por questões orgânicas ou outras, também são estimuladas a fortalecer esses laços com seus bebês, através da amamentação por mamadeira. Por isso as doações de leite materno são importantes, porque assim as mães têm oportunidade de alimentar seus bebês com o leite doado por outras mamães, além de ajudar aos recém-nascidos, que permanecem em UTI neonatal", informou a coordenadora Vanice.