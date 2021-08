Candidatos que tiverem interesse devem cadastrar currículos pelo site www.petropolis.rj.gov.br - Reprodução

Publicado 11/08/2021 12:17

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (11), a coordenadoria de juventude de Duque de Caxias, em parceria com a Fundec, promove o lançamento do Programa Forma JUV, com objetivo de auxiliar os jovens da cidade, principalmente aqueles que buscam o primeiro emprego, a elaborar um currículo que seja atrativo para as empresas.

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n° 131, bairro Parque Duque, de 9h às 12h. Os interessados devem agendar o atendimento através do email da coordenadoria ( [email protected] ). A oficina de produção de currículos acontece na sede administrativa da Fundação, localizada na, n° 131, bairro Parque Duque, de 9h às 12h.

De acordo com o coordenador da pasta, Ewerton Panda, cada candidato possui um ponto forte a ser destacado e que "esses jovens podem apontar sua formação escolar, conhecimento em idiomas, assim como participação em atividades voluntárias", completou.