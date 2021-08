Governador Cláudio Castro entregou cheque simbólico em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 11/08/2021 16:11

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro cumpriu uma extensa agenda, nesta terça-feira (10), em Duque de Caxias. Castro começou o dia no Restaurante do Povo, no Centro, onde anunciou um repasse financeiro de R$ 36 milhões ao município. No local, foi repassado ao prefeito Washington Reis um cheque simbólico do Programa de Apoio aos Hospitais Regionais da Região Metropolitana à Prefeitura, em nome do Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo.



“É de nossa responsabilidade como Governo do Estado apoiar as prefeituras. Quero ressaltar que aonde eu vou em Duque de Caxias vejo que os equipamentos públicos são impecáveis para atender ao povo. Temos a oportunidade de mudar a história de quem mora nesse Estado, através de parceria", afirmou o governador.

Já o prefeito Washington Reis aproveitou o momento para falar da importância social do Restaurante do Povo.

“Esta é uma ocasião oportuna para agradecer ao governador porque há cinco meses e seis dias estávamos entregando o Restaurante do Povo. Uma obra realizada com qualidade a fim de dar conforto e condição da população realizar uma refeição nutritiva por R$1 em um momento tão difícil de pandemia e desemprego,” declarou Reis.



O prefeito reforçou também que investe em construção de hospitais com o objetivo de atender a necessidade dos moradores.

"Hoje, temos hospitais espalhados por toda a cidade equipados com tecnologia de ponta. Inclusive quero ressaltar que estamos muito felizes com essa parceria com o Governo do Estado porque construímos uma relação política de credibilidade e confiança”.

Visita em outras obras



Em seguida, a comitiva do governador visitou obras em andamento e equipamentos públicos na cidade. O grupo percorreu as obras da Avenida Automóvel Clube. Na região, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está concluindo o recapeamento asfáltico de vários trechos, como parte do programa de reurbanização dos bairros.



Logo após, o grupo seguiu para Imbariê, ainda no terceiro distrito, onde a administração municipal, em parceria com o Governo do Estado, inaugurou o campo de futebol no bairro Santa Rosa. O governador e o prefeito finalizaram a visita ao município percorrendo as ruas do Jardim da Paz, no bairro São Bento. No local, a Prefeitura vai beneficiar a população com obras de drenagem e pavimentação em dezenas de ruas que também receberão nova iluminação pública. Além disso, também está sendo limpo o Canal São Bento, com cerca de dois quilômetros de extensão, que deságua nos rios Sarapuí e Iguaçu.