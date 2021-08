Pedro Barradas vai fazer live sobre vinhos no canal do Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 11/08/2021 15:03

Duque de Caxias - Para celebrar o mês dos pais, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, vai promover uma programação especial até o fim de agosto. Além da promoção “Bar do Papai”, que vai sortear 3 Cervejeiras Consul Mais Titanium 82 litros, o shopping vai presentear os pais com uma programação especial, em parceria com o Senac RJ, com lives temáticas para aqueles que amam vinho, cerveja e drinks. Os encontros serão transmitidos ao longo do mês, a partir do dia 12, sempre às quintas-feiras, às 18h, no Instagram do Caxias Shopping (https://www.instagram.com/caxiasshopping).

Nas lives, será anunciado o nome do vencedor da promoção nos sorteios de cada semana, realizados em 11, 18 e 25 de agosto, pela Loteria Federal. O regulamento da promoção está disponível no site do shopping.



Lives “O Pai tá on”



No dia 12 de agosto, o sommelier Pedro Barradas vai apresentar a live "Vinho na brasa: vinhos para acompanhar churrasco", com dicas ideais para aqueles que não dispensam uma taça de vinho ou que buscam novas experiências para o seu churrasco dominical. Formado pelo Senac RJ, o especialista possui cursos na área de vinhos e bebidas pelas instituições ABS-RJ, WSET e FGV. Atua prestando serviços no setor junto a restaurantes, importadoras e lojas, organizando e participando de eventos e palestras, prestando consultorias com capacitação de brigadas, montando cartas de vinho, bebidas e drinques e auxiliando no desenvolvimento de menus harmonizados.



No dia 19, o beer sommelier José Honorato Moreira vai falar sobre “Leveza e versatilidade: o universo das cervejas Ale e Lager” exemplificando aspectos sensoriais de diversos tipos de cervejas. Carioca e apaixonado por bebidas, o especialista é formado como Beer Sommelier pelo Senac-Doemens Academy e Sommelier de Vinhos pela ABS-RJ; Master Distiller. Foi palestrante e jurado em diversos eventos nacionais e internacionais e, atualmente, atua como docente especialista de bebidas e gestão para bares e restaurantes para o Senac RJ, e como consultor de bebidas para bares, restaurantes e grandes redes varejistas.



No encontro virtual do dia 26, que será comandado pela bartender Priscila Soares, o tema será "Um cocktail para cada pai”, com apresentação de três opções de drinks: um não alcoólico; uma opção alcoólica mais suave e uma versão para aqueles que não dispensam potência. Química especializada em bebidas, Priscilla possui formação de sommelier de vinhos e de chás; tea blender; café (barista e torra) e mixologia. Tem 10 anos de experiência na educação profissional no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Curitiba (Casa do Barista, Instituto Chá, Instituto de Gastronomia das Américas, Unisuam) e cursa mestrado na área. Ainda, a especialista é criadora do projeto @quimicadasbebidas, que tem o objetivo de divulgar cultura e ciência das bebidas.



“Preparamos uma temporada com ações temáticas para comemorar o Dia dos Pais. Uma promoção com um super prêmio que vai agradar em cheio os apreciadores de cerveja e a programação de lives em nosso Instagram, oferecidas por especialistas do Senac RJ, para incrementar o happy hour em família. Uma ótima oportunidade para celebrar os bons momentos em grande estilo”, afirma Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Lives “O Pai tá On” – Caxias Shopping + Senac RJ



Quintas-feiras, às 18h, no https://www.instagram.com/caxiasshopping



Programação:



12/08 – "Vinho na brasa: vinhos para acompanhar churrasco", com o sommelier Pedro Barradas



19/08 - “Leveza e versatilidade: o universo das cervejas Ale e Lager”, com o beer sommelier José Honorato Moreira



26/08 - "Um cocktail para cada pai”, com a bartender Priscila Soares