Itens da cesta básica que foram entregues em escolas do município - Foto: Evelen Gouvêa

Itens da cesta básica que foram entregues em escolas do municípioFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 11/08/2021 17:55

Duque de Caxias - Com apoio da Petrobras e da Firjan, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias está distribuindo cestas básicas na cidade. As cestas são limitadas para cadastrados no CadÚnico e moradores dos seguintes bairros: Jardim Ana Clara, Jardim Primavera, Bom Retiro, Saracuruna, Cangulo, Vila Urussaí, Figueira, Mantiquira e Xerém.

"Nessa época de pandemia aumentou muito a vulnerabilidade social das pessoas em nossa cidade. Essas cestas básicas vêm na hora certa para dar um pouco de assistência e alívio para milhares de famílias. Graças a essa parceria com a Petrobras e a Firjan, vamos conseguir mudar um pouco esse quadro de dificuldades para a população mais pobre", afirmou o secretário da pasta, Marcus Vinícius Boquinha.

Publicidade

Veja por meio desse link se o seu nome está na lista dos beneficiados: https://cestasacaocovid19.wixsite.com/index

Confira as datas e locais de entrega abaixo:

Publicidade

Dias 9 a 13

CIEP 229 - Cândido Portinari

Endereço: Av. Castro Alves, S/N, Saracuruna

Dias 9 a 12

CIEP 318 - Paulo Mendes Campos

Endereço: R. da Capela, Parque Uruguaiana

Publicidade

Dia 12

CRAS Figueira

Endereço: Av. Washington Luís, S/N, Figueira

Dias 10 e 11

Igreja Presbiteriana em Mantiquira

Endereço: Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, 7, Mantiquira, Xerém

Publicidade

Dia 12

CRAS Parada Morabi

Endereço: Av. Vitória, S/N, Jardim Anhangá