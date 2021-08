Duque de Caxias lembra 15 anos da Lei Maria da Penha - Divulgação

Publicado 12/08/2021 12:43

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias vem realizando ações em alusão ao Agosto Lilás, para lembrar os 15 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. O Departamento dos Direitos da Mulher distribuiu máscaras, folhetos informativos e outros materiais de conscientização sobre a lei e os tipos de violência contra a mulher, na Praça do Relógio, no Centro.



"Até que a Lei Maria da Penha fosse sancionada, foram muitos anos de luta para que as mulheres alcançassem essa conquista. A lei, sancionada em 2006, leva o nome de uma mulher que sofreu violência por parte do marido em 1983. Só 23 anos depois as mulheres tiveram seus direitos garantidos nos casos de violência doméstica, através dessa lei. Precisamos andar mais rápido para enfrentar esse problema em nossa sociedade", afirmou o secretário da pasta, Marcus Vinícius Boquinha.

Desde janeiro de 2021, os Centros Especializados em Atendimento à Mulher, os CEAMs, atenderam mais de 1.515 mulheres vítimas de violência em nossa cidade.



"É importante que façamos eventos para que possamos levar as informações, a fim de que os usuários possam conhecer nossos equipamentos, falar sobre as formas de violência. Essa mulher não está sozinha. A partir do momento em que ela entrar em contato com nossos equipamentos vamos dar todo apoio necessário", afirmou a coordenadora do Departamento dos Direitos da Mulher, Cláudia Braga.



Para denunciar casos de violência contra a mulher, ou se precisar de atendimento, entre em contato ou se desloque até os endereços abaixo:



CEAM Vera Lúcia Pereira – Rua Marechal Floriado, 555, Jardim 25 de Agosto.

Contato: 2653-2546



CEAM Idacilde do Prado Lameu – Alameda Rui Barbosa, s/n, Quadra 17, Lote 08, Jardim Primavera.

