Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias tem fila enorme pra vacinação,nesta quarta (11) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/08/2021 16:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza nesta sexta-feira (13/08) vacinação com a primeira dose para jovens de 19 anos. A cidade da Baixada Fluminense também está disponibilizando 28 pontos de vacinação nos quatro distritos do município. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de residência e documento de identificação com foto e CPF.

A vacinação para quem tem 19 anos acontece, a partir das 8 horas, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Imbariê

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Barro Branco

- UBS Taquara

- UBS Antônio Granja

- UBS José Camilo

- UBS José de Freitas

- UBS Alayde Cunha

- ESF Nova Campinas

- ESF Parada Morabi

- ESF Pilar 3, 4 e 5

- ESF Pilar 1 e 2

- ESF Parque Eldorado

- ESF Trevo das Missões

- ESF Dois Irmãos

- ESF Beira Mar

- ESF Parada Angelica

- ESF Mangueirinha

- ESF Jardim Gramacho

- ESF Vila São Luiz

- ESF Parque Esperança

- ESF Cristóvão Colombo

- ESF Olavo Bilac

Outros grupos prioritários



O município segue ainda com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes (acima de 18 anos). A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



Segunda dose – O município segue também com a vacinação da segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca, para aqueles que não compareceram às convocações feitas pela SMSDC e estão com a imunização em duas doses incompleta. A segunda dose para faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.