Marcos Felipe Lucas Merçon/FLUMINENSE

Publicado 15/08/2021 10:31

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o goleiro Marcos Felipe recebeu muitas críticas após falhar na partida contra o Barcelona, de Guayaquil, na Libertadores. Muito sereno, o jogador falou sobre o ocorrido e também mirou dar a volta por cima pelo clube das Laranjeiras.

"Lógico que é chato você ouvir críticas. O ser humano gosta muito de holofotes, quer estar no ponto mais alto, mas precisamos ter sabedoria e saber lidar com isso porque o torcedor vê o jogo com emoção. Nós que estamos trabalhando não podemos responder com má educação. Com os resultados, somos nós que proporcionamos a alegria deles. E Deus me dá essa sabedoria de ficar mais reservado e provar dentro do campo", afirmou em participação no "Craques da Paz", evento organizado pela Igreja Batista do Recreio.



Marcos Felipe, de 25 anos, assumiu a posição de titular do Fluminense no ano passado. O jogador vive bom momento no clube carioca e é considerado um dos destaques da atual temporada tricolor.