Meia-atacante Jhon Arias já enfrentou o Fluminense duas vezes na LibertadoresFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/08/2021 16:19

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 23 anos, está muito próximo de fechar com o Fluminense. Após o jornalista Salomé Fajardo, da Rádio Caracol, da Colômbia, anunciar que o jogador está no Rio de Janeiro, o jornalista da Rádio Globo, Victor Lessa, informou que o atleta pode assinar nesta segunda-feira (16).

O jogador fechará contrato até o final de 2025 e está realizando os exames médicos. Caso seja aprovado, o Tricolor das Laranjeiras planeja regularizá-lo a tempo de estar presente nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

No dia 26, o Fluminense encara o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Nilton Santos. A volta será realizada no dia 15 de setembro, no Mineirão.