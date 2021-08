Yony González pertence ao Benfica (POR) e foi emprestado ao Ceará - Foto: Aizar Raldes/AFP

Yony González pertence ao Benfica (POR) e foi emprestado ao CearáFoto: Aizar Raldes/AFP

Rio - O atacante do Ceará, Yony González, de 27 anos, não marca gols desde 2019, quando atuava com a camisa do Fluminense. Após ter passagens por Corinthians, Los Angeles Galaxy e, hoje, no Vozão, o jogador publicou um desabafo em suas redes sociais. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "Esporte News Mundo".

Desde que foi anunciado por empréstimo ao Ceará, o jogador, que pertence ao Benfica (POR), não tem sido relacionado pelo técnico Guto Ferreira. Com a camisa do Fluminense, o atacante colombiano disputou 62 partidas e marcou 17 gols.

Recentemente, houve a especulação de que o Santos deseja contar com o jogador, por aval do técnico Fernando Diniz. Yony não completou ainda sete partidas pelo Vozão, sendo assim, pode se transferir para o Santos ou para qualquer outro clube na elite do futebol nacional.

