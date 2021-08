Anúncio do atacante Marcos Paulo no Atlético de Madrid - Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Anúncio do atacante Marcos Paulo no Atlético de MadridFoto: Divulgação/Atlético de Madrid

Publicado 16/08/2021 14:26

Rio - O ex-atacante do Fluminense, Marcos Paulo, novo reforço do Atlético de Madrid, pode ser emprestado por uma temporada na Europa. O Colchonero elogiou a chegada do atleta, mas afirmou que uma transferência seria a melhor estratégia no momento. A informação é de Bruno Andrade, do portal "UOL".

No entanto, voltar para o Brasil está fora de cogitação no novo rumo do atacante brasileiro naturalizado português. Marcos Paulo assinou um contrato por cinco temporadas com o clube espanhol, e foi apresentado com a camisa 20, além de ser inscrito como jogador da equipe principal do Atlético de Madrid.

Publicidade

O técnico Diego Simeone conta com nove jogadores no setor de ataque, entre eles, o uruguaio Luis Suárez, o português João Félix, o belga Yannick Carrasco, o argentino Angél Correa e o francês Thomas Lemar. Pelo Fluminense, Marcos Paulo, de 20 anos, disputou 77 partidas e marcou 14 gols.