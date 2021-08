Gerson 'Canhotinha de Ouro' - Reprodução

Gerson 'Canhotinha de Ouro'Reprodução

Publicado 16/08/2021 13:06

Rio - Ídolo do Botafogo e agora comentarista, Gerson "Canhotinha de Ouro" é uma figura marcada por falar sobre futebol tudo aquilo que pensa e sem pestanejar. Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-jogador comentou sobre a diferença entre Pelé e Garrincha, exaltou as vitórias e o tamanho de Zagallo para o futebol, além de criticas o atual elenco do alvinegro.

"Com todo o respeito, esse time do Botafogo que tá jogando aí não passaria na porta se outros times do Botafogo estivessem treinando. Mas eu ainda acredito que o Botafogo saia desse emaranhado de coisas ruins e chegue de novo e nunca mais saia da primeira divisão", afirmou Gerson.

Publicidade

Nascido nos anos 40, o tricampeão mundial em 1970 pode, como poucos, falar com tranquilidade sobre a diferença entre Garrincha e Pelé. Durante a entrevista, Gerson foi perguntado sobre o tema.

"Eu não sei quem jogou mais. Foram dois monstros sagrados do futebol. Por exemplo, o Pelé pegava a bola e você sabia o que ele ia fazer, mas quando você chegava ele já tinha feito. Já o Mané você não sabia o que ele ai fazer", explicou Gerson, que ainda exaltou a representatividade de Zagallo para o futebol.

Publicidade

"Tinha que ter uma estátua do Zagallo na porta da CBF. Ninguém fez no mundo do futebol o que esse cara fez. Ninguém tem os títulos que esse cara tem, mas ele é tratado como qualquer um. Ele não é qualquer um", finalizou.