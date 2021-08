- FabioCosta

FabioCosta

Publicado 15/08/2021 20:13

Não foi um espetáculo, mas o Botafogo conseguiu o mais importante, os três pontos, diante do Brasil de Pelotas, no Nilton Santos, na 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Joel Carli, ainda no primeiro tempo.

O Botafogo começou o primeiro tempo pressionando a saída de bola do Brasil de Pelotas. Chay, de volta ao time após ser poupado, era o jogador mais efetivo da equipe alvinegra. O time gaúcho, assustado, adotou postura defensiva e claramente queria jogar no contra-ataque.

Publicidade

A primeira chegada de perigo do Botafogo foi aos 11 minutos. Arthur recuou a bola com a cabeça com o goleiro Matheus Nogueira, mas ambos acabaram trombando no lance. O goleiro levou a pior e recebeu atendimento médico. Na jogada seguinte, o Glorioso, de novo, quase balançou a rede. Navarro recebeu na área, limpou Arthur, chutou, mas a bola desviou em Denílson e saiu pela linha de fundo.

Aos 29, foi a vez de Diego Gonçalves arriscar em cobrança de falta, a bola pega efeito, mas Matheus Nogueira fez defesa segura. Mas, aos 37, saiu o gol e foi de um ídolo. Em boa jogada do Botafogo, Navarro recebeu de Pedro Castro na área e rolou para Joel Carli apenas empurrou para o fundo da rede no Nilton Santos. A jogada começou com um bolão de Oyama e terminou com oportunismo do defensor, que acreditou na jogada, não voltou para a defesa e foi premiado.

Publicidade

Antes do apito final do primeiro tempo, o Brasil de Pelotas quase empatou. Renatinho cobrou a falta e assustou o goleiro Diego Loureiro. A bola passou perto da trave.

Para a segunda etapa, o Botafogo voltou com o mesmo time e postura ofensiva. Aos sete, Hugo recebeu bom passe pelo lado esquerdo e soltou a bomba, a bola desviou e saiu pela linha de fundo em escanteio. Aos 12, aconteceu um lance polêmico no jogo: atletas alvinegros reclamaram de toque de mão de Leandro Camilo na área do Brasil de Pelotas após cobrança de escanteio. Árbitro mandou o jogo seguir, o que gerou muita reclamação.

Publicidade

Aos 16, o time gaúcho chegou com perigo. Kevin cobrou escanteio bem fechado, Diego Loureiro subiu e não encontrou, que sai pela linha de fundo em uma boa chance do Brasil de Pelotas. Aos, 24, o Botafogo respondeu. Warley cruzou pela direita, tentando encontrar Navarro na área, mas Matheus Nogueira voou e fez a defesa.

Em um determinado momento, a partida ficou burocrática, com as duas equipes burocrática e sem criarem lances de perigo. O Botafogo, inclusive, apresentou muito desgaste físico por volta dos 30 minutos do segundo tempo.

Publicidade

Aos 39, o Brasil de Pelotas tentou tirar proveito do desgaste físico do Alvinegro. Júnior Viçosa cruzou na área, Vidal meteu a cabeça e assustou o goleiro Diego Loureiro. Na beira do campo, Enderson Moreira, preocupado, gritava e gesticulava com os comandados.

Para frear os ânimos do Brasil de Pelotas, Enderson Moreira fez alterações e esfriou o jogo, já nos nos acréscimos. Chay e Joel Carli saíram para as entradas de Matheus Frizzo e Gilvan, respectivamente. A estratégia deu certo, e o Botafogo conseguiu sair vitorioso de campo.

Publicidade

Com o resultado positivo, o Botafogo chegou a 28 pontos e subiu para a oitava colocação na Série B. Agora, o Glorioso está a dois do quarto colocado, o Sampaio Corrêa. O próximo duelo do Alvinegro é com o Guarani na quarta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro.