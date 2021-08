O atacante Navarro - Vitor Silva / Botafogo

O atacante NavarroVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/08/2021 11:11

Rio - Líder de assistências na temporada, Rafael Navarro voltou a dar um passe para gol na última partida do Botafogo, na vitória sobre o Brasil-RS por 1 a 0 no domingo. Apesar disso, o atacante tem passado em branco no quesito marcar gols e jejum já dura nove jogos. Mesmo com a seca de bolas na rede, o treinador Enderson Moreira não encara isso como um problema:

"O Navarro é um jogador muito importante para o que temos como ideia. Trabalha muito para a equipe, é jovem, está em processo de crescimento e tem desenvolvido a cada dia melhor. Tão importante quanto fazer os gols é dar assistências. Claro que todo artilheiro quer fazer gols, mas jogador que dá assistência tem um peso enorme. Tem funcionado bem, dá profundidade, passes. São sete gols que de uma forma ou de outra saíram de jogadas ou passes dele", disse o treinador.

Enderson também depositou confiança no jovem jogador, que vem sido titular desde o começo da Série B:

"E questão de artilheiro, de não estar fazendo gol, é muito comum no futebol mundial. É questão de tempo, daqui a pouco começa a fase de fazer gols, e serão gols muito importantes. Espero que continue dando assistências, que continue um jogador iluminado nesse sentido", finalizou.